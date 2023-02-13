



فوائد الفراولة يومياً



كشفت دراسة صادرة عن مؤشر Global Burden of Disease، عن فوائد تناول الفراولة على صحة القلب. ووفق الدراسة، فإن تناول كوب صغير من الفراولة يوميا، يمكن أن يحسن من صحة القلب.



وقال البروفيسور في معهد ليلينوي للتكنولوجيا، بريت بيرتون فريمان، في بيان: «أظهرت الدراسة أن اتباع نظام غذائي لا يتضمن تناول الفاكهة، من بين عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري». وأضاف فريمان: «من الضروري أن تتضمن الأنظمة الغذائية كميات كافية من الفاكهة، ومراعاة التنوع فيها» وتابع قائلا: «تناول كوب من الفراولة يوميا قد يظهر آثارا مفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية».



وتشير الدراسة إلى أن فوائد تناول الفراولة تشمل، تخفيض الكوليسترول السيئ، وزيادة قوة الأوعية الدموية ومرونتها، وخفض السكر في الدم ومقاومة الانسولين، بالإضافة إلى تقليل الالتهابات. كما قالت الأستاذة المساعدة في جامعة نيفادا في لاس فيغاس، د. أربيتا باسو، إن دراسة أجريت على 33 بالغا، يعانون من السمنة، أظهرت أن تناول كوبين ونصف الكوب من الفراولة يوميا، أدى إلى تحسن كبير في مقاومة الانسولين. موضحة أن «دراستنا تدعم الفرضية القائلة ان استهلاك الفراولة يمكن أن يحسن مخاطر استقلاب القلب». وأكدت باسو أنه من المهم اعتماد الفراولة كـ «دواء» للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين.



يذكر أن دراسات أخرى كانت قد وجدت أدلة على أن الفراولة قد تساعد في الحماية من بعض أنواع السرطان، ويمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

عن «سكاي نيوز»