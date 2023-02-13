

ياسر العيلة



امتلأت قاعة مسرح «جمعية المرشدات الكويتية» بالجمهور استعدادا لبدء عرض مسرحية «Feelings» أو «مشاعر»، فشاهدت أما جاءت من منطقة بعيدة حتى تحضر صغيرتها العرض، ورأيت أبا يجوب داخل المسرح مع اطفاله باحثا عن المكان المخصص لجلوسهم، وجدات يقبضن على أيادي أحفادهن حتى لا يتركوا مقاعدهم، وكذلك الأطفال مرتدين ملابس مبهجة وهم في حالة من السعادة لرؤية نجومهم المفضلين.



بمجرد أن بدأت المسرحية تعالت صيحات الاطفال استعدادا للقاء نجوم العرض والاستمتاع بأحداث القصة، حيث قدمت لهم المسرحية قدرا كبيرا من المتعة، ومررت لهم عدة قيم بسلاسة من خلال فكرة الخير والشر التي تدور حولها قصة العمل الذي كتبه بتميز شديد الكاتب جاسم الجلاهمة.

فالحكاية تدور حول 10 مشاعر تتحكم في فتاة تدعى «رندة» يوم عيد ميلادها، وتنقسم هذه المشاعر الى خمسة مشاعر من الخير وخمسة أخرى للشر، ويبدأ الصراع بينهما، وفي النهاية تنتصر مشاعر الخير.



نص المسرحية نال إعجاب الفنانة إيمان فيصل والمخرج شملان النصار اللذين قررا خوض تجربة الانتاج المسرحي لأول مرة من خلالها، وهنا جاء دور النصار كمخرج للعمل، حيث كان واضحا أن هدفه تقديم عرض يؤثر على الجمهور بشكل لافت، خاصة أنه يدرك جيدا أن الجمهور الكويتي حساس وذواق للمسرح بشكل خاص، فقدم لهم عرضا يبث البهجة والسرور في قلوب الاطفال، متضمنا عناصر فنية متنوعة ومبهرة مثل الديكور والإضاءة والملابس والموسيقى والأغاني.



العرض هادف ويسهم في تنمية الطفل وعقليته الفكرية والاجتماعية والنفسية، وللأمانة شاهدت عملا دراميا تمثيليا ينبض بالحياة من خلال شخصيات متحركة على المسرح، ومن عوامل النجاح وجود حبكة مناسبة لعمر الطفل، بالإضافة إلى وضوح الشخصيات وأدوارها.



وأجمل ما في المسرحية أن أحداثها كانت تسير على نحو طبيعي من دون إسراع، كما ان بداية العمل مشوقة والانتقالات مناسبة والنهاية مفرحة ينتصر فيها الخير على الشر.



ومن الاشياء التي تستحق الاشادة الاغاني والألحان التي وضعها عبدالaله عباس وتوزيع بدر كرم ومكس وماستر حسين القناعي، حيث كانت رائعة بمعنى الكلمة، ومن عناصر النجاح.



وبالنسبة لأداء الممثلين، فجميعهم بلا استثناء كانوا نجوما، كل واحد منهم قدم دوره على أكمل وجه، وجسدوا المشاعر بشكل متقن، كما أجادوا في الاستعراضات، وملأوا خشبة المسرح حركة وبهجة ليغادر الجمهور وهو في حالة من التشبع بفن راق قدمه نجوم شباب موهوبين بقيادة مخرج شاب سيكون من أعمدة الإخراج في الكويت خلال فترات قريبة جدا.



الجدير بالذكر أن مسرحية «Feelings» من بطولة: إيمان فيصل وشوق الهادي ورندة حجاج وروان العلي ومنصور البلوشي وحسن عبدال وعبدالله الخضر وضاري الرشدان وملك أبوزيد والغالية وشملان العميري والطفلة الزين بوراشد، ومدير إدارة الانتاج «الدينامو» سعد العدواني وتصميم الأزياء المميز كان لسارة التميمي.