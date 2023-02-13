

مفرح الشمري



كعادتها كل عام، تحرص اذاعة الكويت ممثلة بإذاعة البرنامج العام على ان تحتفل بأعياد الوطن على طريقتها الخاصة وذلك من خلال بث سهرات درامية عبر اثيرها تحمل بين طياتها المعاني الجميلة والقيم والعادات التي جبل عليها أهل الكويت لغرسها في الجيل الحالي حتى يكونوا سندا لوطنهم متى ما احتاج إليهم في ظل المتغيرات التي تحدث حولنا.



واستعدادا للعيد الوطني الـ 62 وعيد التحرير الـ 32، سجلت ظهر امس سهرتان وطنيتان في استديو الدراما، الأولى حملت اسم «دار العز» بحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع الاذاعة بالتكليف د.يوسف السريع ومدير اذاعة البرنامج العام سعد الفندي.



السهرة ستبث في العيد الوطني وهي من تأليف أحلام الصراف وإخراج محمد جمال الشطي ومن تمثيل نخبة مميزة من نجوم الكويت الكبار والشباب وهم: جاسم النبهان، أحمد مساعد، عبدالإمام عبدالله، أسامة المزيعل، عبدالكريم خليل إسماعيل، خالد المفيدي، عبير الجندي، سماح، عبدالناصر الزاير، نسرين، حسين الرفاعي، غادة السني، يوسف الحشاش، حسين الحداد وآخرون.



وبعد الانتهاء من تسجيل السهرة الدرامية الاولى «دار العز»، قامت المجموعة نفسها بتسجيل السهرة الدرامية الوطنية الثانية بعنوان «وصية وطن» والتي ستبث عبر اثير اذاعة البرنامج العام بيوم التحرير وهي من تأليف عبدالعزيز الحشاش وإخراج محمد الفرج وتحمل السهرة العديد من الرسائل الجميلة للمحافظة على الوطن وذلك بتكاتف ابناء شعبه لرفع اسمه عاليا بين البلدان.