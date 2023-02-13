

القاهرة - محمد صلاح



أعلنت الفنانة سمية الألفي مقاطعة الهاتف المحمول بشكل نهائي بناء علـــى تعليمـــات الأطباء، وخوفا من إجهادها وإبعادها عن كل الأحداث والأخبار التي قد تؤدي لسوء حالتها النفسية، خاصة بعد كثرة الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة حول تدهور حالتها الصحية، وكذلك شائعة وفاتها.



ورغم أن حالتها الصحية أصبحت افضل بعد شفائها من المرض عقب إجراء العملية الجراحة وتأكيد التقارير الطبية أنها بصحة جيدة، نفت الألفي نيتها العودة للتمثيل مرة أخرى، مبدية سعادتها بما قدمت من أعمال فنية، لافتة الى أنها ستخضع لفحوصات طبية كل 3 أشهر للاطمئنان على حالتها الصحية بعد التعافي.