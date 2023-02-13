

هادي العنزي



وضع فريقا الفتاة والتضامن قدما في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات للسيدات، بعد تغلب نادي الفتاة على الكويت 4-3، والتضامن على نادي فتيات العيون 9-2 في الدور التمهيدي الذي اقيم مساء أمس الأول على صالة نادي الكويت.



وستقام المواجهة الثانية بين الفرق الأربعة مساء الأربعاء المقبل على صالة نادي الفتاة لحسم الفريقين المتأهلين، على أن تكون ركلات الترجيح حاسمة إذا ما فاز الفريقان المهزومان في المباراة الأولى لحسم المتأهلين إلى المباراة النهائية التي ستقام مساء السبت المقبل على صالة نادي الكويت.



وجاءت مواجهة «الفتاة» بطل الدوري والكويت ثالث الترتيب متكافئة وندية، حيث دانت الأفضلية لسيدات «الفتاة» في الشوط الأول بعد خروجهن فائزات 3-1، وفي الشوط الثاني عادت سيدات الابيض وسجلن هدفين، لكن الكلمة الأخيرة كانت لفريق «الفتاة» الذي خرج فائزا 4-3.



وفي المباراة الثانية بسطت سيدات التضامن أفضلية مطلقة على المباراة منذ بدايتها، وسجلن خمسة أهداف في الشوط الأول واربعة في الشوط الثاني، فيما لم تتمكن سيدات «العيون» من تسجيل سوى هدفين لم يكونا كافيين لمعادلة النتيجة، ووقف زحف سيدات التضامن نحو المباراة النهائية.