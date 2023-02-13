

هادي العنزي



أعلن مالك شركة الترويج الرياضي (KSP) وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي، عن تنظيم بطولة الكويت الدولية الثانية للألعاب القتالية في 11 مارس المقبل، كما سيقام خلال فعاليات البطولة لقاء عالمي على حزام المجلس العالمي للمواي تاي يجمع بين البطل الفرنسي بابو ساكو والبطل الإسباني نوزات تروجيلو.



وقد التقى مشعل الفجي برئيس مجلس الملاكمة العالمي (WBC) ماوريسيو سليمان الأسبوع الماضي في العاصمة التايلندية بانكوك، حيث أبدى سليمان دعمه الكامل لبطولة الكويت الدولية الثانية للألعاب القتالية، وتقديم كافة سبل المساعدة لإنجاحها، وحضر الاجتماع السكرتير التنفيذي للمجلس العالمي للمواي تاي ثانابول باكديفومي، وعضو المكتب التنفيذي للمجلس العالمي للملاكمة ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمواي تاي حاجي محمد بطاهر.



وذكر الفجي أن البطولة ستشهد إقامة خمسة نزالات في الملاكمة للمحترفين، وخمسة نزالات أخرى في رياضة المواي تاي للمحترفين أيضا، وقال:«تأتي بطولة الكويت الدولية الثانية للألعاب القتالية بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت في 24 سبتمبر 2022 الماضي على حلبة اتحاد الملاكمة بضاحية صباح السالم على المستويين الفني والتنظيمي، وارتأينا تطوير البطولة لتصبح أكثر عالمية وتنافسية بإشراك لاعبين مصنفين في مراتب متقدمة في المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، وكذلك في الاتحاد الدولي للمواي تاي، ونأمل مواصلة استقطاب أفضل لاعبي الملاكمة والمواي تاي لإقامة نزالات كبيرة، ولتصبح الكويت مركزا عالميا لمواجهات الملاكمة والمواي تاي للمحترفين مستقبلا».



وأشار الفجي الى أن بطولة الكويت الدولية ستشهد الكثير من المفاجآت والجوائز العينية للجماهير، مضيفا اننا نسعى لاستضافة أحد أفضل نجوم الملاكمة في العالم كضيف شرف، كما نعمل بالتعاون مع فراس العيسى مالك شركة «ون تو ون» للحلول الرياضية على إظهار النسخة الثانية بأفضل صورة ممكنة.