

يحيى حميدان



ينتظر فريق الكرة بنادي برقان وصول محترفه السنغالي الجديد ماليك سيسيه، اليوم للالتحاق بتدريبات «الذهبي» وتجهيزه للحاق بمباراة الشباب الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 11 من دوري «زين» للدرجة الأولى.



وجاء التعاقد مع سيسيه (29 سنة) لتعويض رحيل البرازيلي تايلون نيكولاس للإصابة، حيث سبق لسيسيه اللعب في الدوري المغربي وتحديدا عندما حمل ألوان حسنية أغادير وقدم خلال تلك الفترة مستوى طيب.

إلى ذلك، يعمل الجهاز الطبي على تجهيز المصابين يوسف سعد وخليفة الراجحي اللذين يعانيان من شد بسيط ليكونا جاهزين لمواجهة الشباب، في حين تبدو فرصة النيجيري ديفيد إيتو صعبة للحاق بالمباراة كونه يعاني من إصابة قوية حاليا وينتظر خضوعه لمزيد من الفحوص الطبية لتحديد فترة غيابه عن الملاعب.



ومن المنتظر كذلك خضوع متعب السلامة لفحوص طبية لمعاناته من التواء في الكاحل، وعلى اثر نتيجة هذه الفحوص ستتحدد مسألة دخوله للتدريبات مرة أخرى.