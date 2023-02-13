

تصدر المنتخب الوطني منافسات اليوم الأول لبطولة اتحادات الشرطة الرياضية العربية للرماية العملية التي انطلقت امس بمشاركة أكثر من 60 راميا من 17 دولة عربية وتستمر منافساتها لمدة يومين.



وتمكن المنتخب الوطني المكون من الرماة علي الكندري وعمر الأنصاري ومحمد العازمي من تحقيق أفضل النتائج في أول مسابقتين للبطولة التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي الكويتي بميدان الاتحاد بمنطقة صبحان.



وجاء منتخب الإمارات ثانيا والسعودية ثالثا، على ان تتواصل البطولة اليوم بإقامة المسابقة الرئيسية، علما أن جميع هذه المسابقات تتضمن وضع عدة سيناريوهات محتملة للرامي من واقع حياته الوظيفية ومدى نجاحه في التعامل مع هذه المواقف.



وأشاد رئيس الاتحاد العربي الرياضي للشرطة القطري العميد خالد العطية في تصريح صحافي على هامش حضوره للمنافسات بتنظيم اللجنة المنظمة للبطولة من كل الجوانب في ظل امتلاك اتحاد الشرطة الرياضي الكويتي كوادر إدارية وفنية متميزة.



وقال إن هذه الاستضافة الكويتية للبطولة التي تشهد مشاركة قياسية من الاتحادات العربية تأتي استكمالا للبطولات المهمة التي تقام بالكويت بعد تنظيمها بطولة خليجية بالكويت العام الماضي، مشيرا إلى ان الاتحاد العربي سيسعى لتنظيم المزيد من البطولات العربية الشرطية في الفترة المقبلة.



وثمن دعم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس للبطولة، ما أسهم في نجاحها بدليل هذه المشاركة الكبيرة للبطولة من قبل الاتحادات العربية.