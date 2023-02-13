

ينطلق غداً دوري كرة الطائرة للسيدات الذي يأتي ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي، والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، وتختتم منافساتها في 6 ابريل المقبل، حيث تشهد الجولة الأولي لدوري الطائرة اقامة مواجهتين، فيلتقي بالأولى فريق جامعة الخليج للعلوم مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، وفي اللقاء الثاني يتقابل فريق الجامعة الاسترالية مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتستضيف جامعة الخليج منافسات الأدوار التمهيدية للكرة الطائرة سيدات، بينما ستقام الادوار الإقصائية علي صالة التطبيقي.



وبهذه المناسبة، أكد عضو اللجنة العليا المنظمة للدورة د.علي الضاحي، أن منافسات دوري الكرة الطائرة سيدات تضم 8 كليات وجامعات تم تقسيمها طبقا للقرعة التي أجريت مؤخرا إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 4 فرق يتأهل للدور قبل النهائي أول وثاني كل مجموعة، حيث ستقام مباريات نصف النهائي في 7 مارس على صالة التعليم التطبيقي والتدريب، موضحا أن اللجنة سخرت كل الإمكانيات لإنجاح كل الفعاليات التي انطلقت أمس بإقامة منافسات كرة البادل، والتي تستضيفها ملاعب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا.