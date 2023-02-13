

تجاوز مان يونايتد مستضيفه ليدز يوناتيد 2-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 23 للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، ليرفع فريق «الشياطين الحمر» رصيده إلى 46 نقطة، فيما بقي ليدز على رصيده السابق 19 نقطة في المركز الـ17. افتتح أهداف يونايتد مهاجمه ماركوس راشفورد (80)، وأليخاندرو غارناتشو (85)، في مواجهة متكافئة ومثيرة.



إلى ذلك، يستضيف ليفربول جاره اللدود إيفرتون في قمة «ديربي ميرسيسايد» مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 23 للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن القمة الكبيرة بين قطبي مدينة ليفربول ستكون ذات طابع إنساني هذه المرة، من شأنه أن يغلب على الطابع التنافسي الذي عادة ما يكون حاضرا قبل وأثناء وبعد المباراة، حيث قرر كلا الفريقين جمع التبرعات للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وسورية، وسيتبرع كلا الناديين بقمصان موقعة من لاعبيهم ليبيعها في مزاد علني دعما لضحايا الزلزال.



وقال ليفربول في بيان مشترك على موقعه الإلكتروني، إن الناديين «سيتبرعان بقمصان موقعة من لاعبي المباراة ليتم بيعها في مزاد علني». وأوضح النادي أن التبرع يأتي استجابة لنداء الإغاثة الذي أطلقته لجنة طوارئ الكوارث في بريطانيا (DEC) دعما لمتضرري الزلزال.



وجاء في البيان: «شعر كل من في الناديين بحزن عميق بسبب الدمار والخسائر الفادحة في الأرواح نتيجة هذه الزلازل». ودعا البيان إلى دعم حملة التبرعات عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها.



وعلى الجانب الكروي، يأمل ليفربول العاشر بـ 29 نقطة، تحقيق فوز معنوي مهم على ملعبه أنفيلد، فيما يصارع ايفرتون لأجل الابتعاد عن قاع الترتيب، حيث يحل في المركز الـ 18 برصيد 18 نقطة فقط.



إلى ذلك، فشل نيوكاسل في انتزاع المركز الثالث من مان يونايتد بفارق الاهداف باكتفائه بالتعادل مع مضيفه بورنموث 1-1، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، خلف «الشياطين الحمر» بفارق نقطتين، فيما وصل بورنموث إلى النقطة الـ 18 في المركز الـ 19.



وتقدم بورنموث الذي كان يشرف عليه مدرب نيوكاسل الحالي ادي هاو بواسطة الارجنتيني ماركوس سنسي بعد مرور نصف ساعة، لكن الباراغوياني ميغيل الميرون ادرك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



ولم يشهد الشوط الثاني اي خطورة على المرميين باستثناء تشتيت كيرا تريبييه ظهير نيوكاسل لكرة سددها سولانكي من خط المرمى أواخر المباراة.