

توج ريال مدريد الإسباني بطلا للعالم للأندية في كرة القدم للمرة الخامسة بفوزه على الهلال السعودي 5-3 في المباراة النهائية في الرباط.



سجل كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور (13 و69) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (18 و58)، وأضاف الفرنسي كريم بنزيمة العائد من إصابة (54) أهداف ريال مدريد، في حين سجل للهلال الذي كان يخوض اول نهائي له في هذه المسابقة، المالي موسى ماريغا (26) وأضاف زميله الأرجنتيني لوسيانو فييتو هدفين (63 و79).



وهي المرة الخامسة التي يحرز فيها النادي الملكي لقب هذه المسابقة بعد أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 ليعزز رقمه القياسي.



واللقب هو الثاني لريال مدريد هذا الموسم بعد إحرازه الكأس السوبر الأوروبية بفوزه على إينتراخت فرانكفورت الألماني في أغسطس الماضي.



وكان ريال مدريد تخطى الأهلي المصري 4-1 في نصف النهائي، في حين حقق الهلال مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على فلامنغو البرازيلي 3-2 ليبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه ويصبح ثالث ناد آسيوي يحقق هذا الإنجاز بعد كاشيما انتلرز الياباني عام 2016 والعين الإماراتي عام 2018.



وشارك بنزيمة أساسيا بعد غيابه عن مباراة نصف النهائي لعدم تعافيه تماما من الإصابة ليلعب بدلا من البرازيلي رودريغو.



وجاء التتويج في اللقب ليعوض بعض الشيء تراجع مستوى ريال مدريد في الدوري المحلي في الآونة الأخيرة وتحلفه بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.



وينتظر ريال مدريد لقاء قويا مع ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لاحقا هذا الشهر. من جانبه، ذكر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، بعد تتويج فريقه بكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه أن أوروبا هي الأقوى في كرة القدم، وقال: «أنا سعيد بتطور كرة القدم في مناطق أخرى من العالم، أوروبا هي الأقوى، لكن التطور سريع في بقية العالم»، مضيفا أظهرنا تحسنا وتوجد رغبة لدينا في القتال على كل البطولات، نحن في وضع جيد مع دخول النصف الثاني من الموسم وهذا اللقب يحفزنا حتى نهاية الموسم.



من جانبه، أبدى مدرب الهلال السعودي رامون دياز فخره بفريقه رغم الخسارة 5-3 من ريال مدريد، وقال عقب المباراة: «أعتقد أننا لم نرتكب الكثير من الأخطاء بشكل عام لكن جودة المنافس جعلته يتفوق، مؤكدا أن التجربة كانت ممتعة للاعبين.