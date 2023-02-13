

واصل اونيون برلين مغامرته الشيقة وعوض تأخره أمام لايبزيغ ليهزمه 2-1 ويستعيد مركز الوصافة من بوروسيا دورتموند الذي صعد إليه مؤقتا بفوزه على فيردير بريمن 2-0، ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا»، رافعا رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر بايرن ميونيخ، فيما بقي لايبزيغ على رصيده السابق بـ 36 نقطة في المركز الخامس.



وانتزع لايبزيغ التقدم بفضل تسديدة بعيدة من بنجامان هينريش (24) وبدا مسيطرا بشكل كامل على اللقاء.



ورد أونيون بهدف أكثر روعة عبر يانيك هابرير (61)، وتابع أونيون ضغطه وحصل على ركلة جزاء (71).



وانبرى روبن كنوك للركلة بنجاح مانحا الضيوف 3 نقاط ثمينة جدا. وألغي هدف التعادل للايبزيغ في الدقيقة 79 بداعي التسلل، ليبقى الأخير في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.



وتغلب هرتا برلين على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1.



فرنسا



تأخرت مباراة مرسيليا ومضيفه كليرمون فيران قرابة الـ 45 دقيقة بسبب الأحداث في أرجاء الملعب عندما حاول بعض الجمهور من غير حاملي البطاقات الدخول عنوة الى الملعب فاصطدموا بالقوة الأمنية التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع.



انتهت المباراة بفوز مرسيليا بهدفين نظيفين سجلهما مهاجمه التشيلي الكسيس سانشيز الاول من ركلة جزاء (44) اثر لمسة يد للنسموي محمد شام، والثاني من كرة رأسية مرتدة من العارضة (81) اثر تمريرة عرضية لجوناثان كلاوس.



والهدفان هما الثامن والتاسع لسانشيز في 20 مباراة في الدوري هذا الموسم. وفي مواجهات أخرى، تغلب تولوز على رين 3-1، وليل على ستراسبورغ 2-0، فيما دك ستاد ريمس شباك ضيفه تروا 4-0، وفي مواجهة أخرى تعادل انجيه مع اوكسير 1-1.