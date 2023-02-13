

صعد اتالانتا الى المركز الثالث بعدما ضرب عصفورين بحجر واحد بفوزه على مضيفه لاتسيو 2-0 واستغلاله تعادل روما أمام ليتشي 1-1 وذلك في منافسات المرحلة 22 من الدوري الايطالي لكرة القدم.

ونجح اتالانتا في انتزاع المركز الثالث بعدما عزز رصيده الى 41 نقطة بفارق نقطتين عن الانتر الثاني والذي يخوض مباراته من هذه المرحلة بمواجهة سمبدوريا اليوم في ختام المرحلة. وسجل هدفي الفائز كل من دافيدي زاباكوستا (23) والدنماركي راسموس هويلوند البالغ 20 عاما (65).

وأهدر لاتسيو فرصة ذهبية لانتزاع المركز الثالث لا بل تراجع الى المركز السادس بـ 39 نقطة وسط صراع مفتوح على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا بين خمسة فرق، فيما يغرد نابولي خارج السرب في صدارة الترتيب.



من جهة أخرى، أهدر روما فرصة ذهبية أخرى للتساوي مع انتر ولو مؤقتا في المركز الثاني، وذلك بعدما أهدر نقطتين ثمينتين بتعادله أمام ليتشي 1-1 في مباراة شهدت استعادة روما خدمات الهولندي جورجينيو فينالدوم بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ويحتل روما حاليا المركز الرابع بـ 41 نقطة أيضا بالتساوي مع اتالانتا الثالث، فيما يأتي ليتشي في المركز الرابع عشر بـ 24 نقطة. كما تعادل امبولي وسبيتزيا إيجابا 2-2. وتعادل اودينيزي مع ضيفه ساسوولو 2-2.



إسبانيا



وفي إسبانيا تقدم ريال بيتيس الى المركز الخامس مؤقتا على بعد نقطة واحدة من اتلتيكو مدريد الرابع، وذلك بعد فوزه على مضيفه ألميريا 3-2 في منافسات المرحلة 21 من الدوري الاسباني لكرة القدم.



وعزز بيتيس رصيده الى 34 نقطة في المركز الخامس. فيما بقي الميريا في المركز الرابع عشر بـ 22 نقطة.



سجل أهداف الفائز كل من رودري (6) وسيرخيو كاناليس (42) والمكسيكي اندريس غواردادو (70)، فيما أحرز هدفي الخاسر كل من الكولومبي لويس سواريز (27) والبرتغالي سامو (62). من جهة أخرى، فاز اشبيلية المتعثر هذا الموسم على نظيره مايوركا 2-0 ليواصل سعيه لتسلق الترتيب العام.



سجل هدفي الفريق الأندلسي كل من المغربي يوسف النصيري (28) وبراين جيل (40).



كما تعادل خيتافي مع رايو فايكانو 1-1.



وعزز اشبيلية رصيده الى 24 نقطة في المركز الثاني عشر وظل متخلفا عن مايوركا العاشر بفارق اربع نقاط.



ويستضيف إسبانيول نظيره ريال سوسييداد اليوم ضمن المرحلة نفسها.