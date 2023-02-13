

خديجة حمودة ووكالات



وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات في زيارة عمل يرأس خلالها مشاركة مصر ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات. وقالت وكالة الأنباء الاماراتية (وام)، ان الرئيسين تبادلا في استراحة قصيرة بقصر الشاطئ الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العالمية للحكومات في إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام، حيث سيحرص الرئيس خلال مختلف الفعاليات والجلسات الحوارية على عرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي، وذلك في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي يشهدها العالم.

ويتضمن برنامج الرئيس السيسي عقد لقاءات ثنائية مع أبرز المشاركين في القمة العالمية للحكومات من كبار مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.