كان فيلم «As Bestas» («أس بيستاس») الفائز الأكبر في حفلة توزيع جوائز غويا، الموازية في إسبانيا لجوائز الأوسكار الأميركية، في حدث شهد أيضا تكريم المخرج كارلوس سورا غداة وفاته عن 91 عاما.



وفاز فيلم رودريغو سوروغويين الذي شارك فيه الممثلان الفرنسيان مارينا فويس ودوني مينوشيه، بما مجموعه تسع جوائز، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم إسباني وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي.



وفاز بطل الفيلم دوني مينوشيه (46 عاما)، بجائزة أفضل ممثل، في أهم مكافأة في سجل الممثل الفرنسي الذي شارك في أعمال لمخرجين معروفين بينهم فرنسوا أوزون وكوينتين تارانتينو وريدلي سكوت.



وقال مينوشيه بالإسبانية لدى تسلمه الجائزة «كنت محظوظا لأنني عملت مع ممثلين أحبهم كثيرا»، مسميا مارينا فويس و«أفضل ممثل في العالم» لويس زاهيرا، الذي حصل على جائزة غويا لأفضل ممثل في دور ثانوي.



كذلك، كرمت جوائز غويا مساء السبت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش التي حصلت على جائزة دولية عن «مسيرتها غير العادية» في السينما.