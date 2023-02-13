بدأت منصة التواصل الاجتماعي تويتر المعروفة بأنها منصة للتغريدات القصيرة السماح لبعض المستخدمين بكتابة ونشر تغريدات طويلة تصل إلى 4000 حرف.



وقالت شركة تويتر التي استحوذ عليها الملياردير الأميركي إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي إن مستخدمي خدمتها مدفوعة الأجر تويتر بلو في الولايات المتحدة سيستطيعون كتابة تغريدات حتى 4000 حرف، في حين أن الحد الأقصى لعدد الحروف في التغريدة الواحدة حاليا هو 280 حرفا. وكان الحد الأقصى لطول التغريدة منذ إطلاق موقع تويتر وحتى 2017 لا يزيد على 140 حرفا.

وفي حالة وجود تغريدة يزيد طولها عن 280 حرفا، سيظهر على الشاشة أول 280 حرفا من التغريدة مع زر «عرض المزيد» ليتم النقر عليه من أجل استكمال قراءة التغريدة الطويلة. كما يمكن للمستخدمين الرد أو إعادة نشر التغريدة أو اقتباس من تغريدة بطول يصل إلى 4000 حرف أيضا.