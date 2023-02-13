لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء فيضانات جنوبي موزمبيق حدثت في أعقاب هطول أمطار متواصلة.



وقال المعهد القومي لإدارة الكوارث - حسبما نقلت قناة «فرانس 24»، إن حالات الوفاة حدثت حول العاصمة مابوتو، فيما تم إجلاء 14 ألف شخص من إجمالي أكثر من 30 ألف آخرين يعتقد أنهم تضرروا إثر الفيضانات، وأنه لايزال هناك العديد من الأشخاص لم يتم إنقاذهم، معربا عن أمله في توافر مروحيات للتعامل مع حالة الطوارئ بدلا من استخدام القوارب الصغيرة.



وتتعرض عادة موزمبيق - والتي تقع في مصب العديد من أحواض الأنهار الكبرى وتواجه هطول أمطار غزيرة وأعاصير استوائية - لفيضانات مدمرة.