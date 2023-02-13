أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء»، أن شركة نفط الكويت ستطرح 7 عقود لجلب عمالة فنية ماهرة من عدة دول هي: كندا والولايات المتحدة الأميركية ومصر وجنوب شرق آسيا ودول الخليج، وذلك للعمل في التخصصات الفنية مثل عمليات الحفر والصيانة والاستكشاف والإنتاج والتخصصات الطبية والصحة والسلامة والبيئة والهندسة، بالإضافة إلى وظائف أخرى من المتوقع أن تطلبها الشركة لاحقا.

وقالت المصادر إن تعاقد شركة نفط الكويت لجلب العمالة من الدول المذكورة يأتي ضمن نطاق تجهيز السير الذاتية للمهندسين والفنيين، وذلك لملء الشواغر التي تحتاجها الكويت مستقبلا، وعقبها يتم التعيين في الشركة.

وذكرت أن «نفط الكويت» تشترط إجراءات صارمة في جلب العمال من حيث معيار الكفاءة والخبرة التي تمتد الى بعض الوظائف لأكثر من 15 و20 سنة، مشيرة إلى أن التوظيف لا يشمل التخصصات الإدارية.

وبينت أن المقاول الفائز بالعقود عليه تزويد شركة نفط الكويت بالسيرة الذاتية للعاملين مسبقا قبل عملية الجلب والتوريد، وقالت إن «نفط الكويت» اشترطت إجراء مقابلات للمرشحين قبل الدخول للعمل في الكويت.