أسامة أبو السعود



أعلن مدير ادارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف سطام المزين في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه وضمن مشروع قوافل المعتمرين يصل غدا الثلاثاء عدد كبير من معتمري جمهورية البوسنة والهرسك إلى الكويت مرورا إلى مكة المكرمة، حيث حقق هذا المشروع نجاحا كبيرا في استقبال جموع المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام مرورا عبر الكويت عن طريق البر في طريقهم الى مكة المكرمة.

وأكد المزين في تصريحات لـ «الأنباء» ان الكويت ممثلة بوزارة الاوقاف، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تقوم بتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن في رحلتهم الى الاراضي المقدسة.

على صعيد آخر، كشف المزين أن عدد المسجلين في منصة الوزارة لأداء فريضة الحج هذا العام حتى الآن فاق 30 ألفا بين مواطن ومقيم.

وأعلن المزين أن إدارة الحج والعمرة ستطلق قريبا منصة حملات الحج توضح من خلالها أسعار كل حملة والخدمات المقدمة ليستطيع كل حاج التسجيل بالحملة وفق ما يراه من تفاصيل بالأسعار والخدمات، وهو ما يشبه «بورصة للحج».

وشدد على أن الوزارة لن تألو جهدا في سبيل تحقيق رؤية الحج بأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع وبأفضل الخدمات عن طريق حملات الحج، مثمنا دور الحملات وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين.