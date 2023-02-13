

أعلن نادي ساوثمبتون متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس إقالة مدربه الويلزي نايثن جونز بعد 3 أشهر من تعيينه.



وقال النادي في بيان: «يمكن لنادي ساوثمبتون لكرة القدم تأكيد انفصاله عن المدير الفني للفريق الأول للرجال نايثن جونز».



وتولى جونز دفة القيادة في نوفمبر بعد إقالة النمساوي رالف هازنهوتل الذي أمضى 4 سنوات.



وغادر جونز نادي لوتون، حيث اختير كأفضل مدرب في بطولة «تشامبيونشيب» (درجة ثانية) في نهاية موسم 2021-2022، للالتحاق بساوثمبتون.



لكن النادي مني السبت بخسارته العاشرة تواليا هذا الموسم عندما سقط 2-1 على أرضه أمام ولفرهامبتون المنقوص، وتراجع إلى قعر الترتيب بفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان من الهبوط.



وأوضح النادي أن «مساعديه كريس كوهين وآلان شيهان غادرا النادي أيضا»، مشيرا إلى أن «روبن سيليس سيتولى مسؤولية التدريب وإعداد الفريق قبل مباراة نهاية الأسبوع المقبلة ضد تشلسي».