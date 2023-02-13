

بيروت - ناجي شربل



جدد النجمة فوزه على شباب الساحل 4-1 في المباراة التي أجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الأولي إيابا من مجموعة الصدارة للفرق الستة الأولي بالدوري العام اللبناني الـ 63 لكرة القدم، حيث بكر الظهير علي حمام بافتتاح التسجيل للنجمة بكرة رأسية اثر ضربة ركنية في الدقيقة الثانية، فيما سجل خليل بدر ثلاثية «هاتريك» بينما سجل بوبي هدف الساحل الوحيد.



مجموعة الهبوط



وفي المرحلة الأولى، إيابا من مباريات مجموعة ‏الهبوط للفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12، فاز التضامن صور على ضيفه السلام زغرتا بهدف نظيف سجله عدنان السلوم، في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب صور البلدي. وابتعد التضامن في الصدارة، فيما ضمن عمليا البقاء، في حين ازداد موقف السلام زغرتا صاحب القاع حرجا.



وعلى ملعب الصفاء في وطى المصيطبة، تعادل الصفاء وضيفه الحكمة بيروت سلبا.



بطولة دون 20 سنة



إلى ذلك، توج فريق العهد بلقب بطولة دوري دون 20 سنة للموسم الرياضي 2022-2023، للمرة التاسعة في تاريخه، بفوزه على التضامن صور 1-0 في الأسبوع العشرين والأخير، على ملعب صور البلدي، حيث سجل كريم فاضل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 81.



وتصدر العهد الترتيب بـ 51 نقطة، وحل التضامن ثانيا بـ 49 نقطة والأنصار ثالثا بـ35 نقطة.



وبعد نهاية المباراة، سلم أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف كأس البطولة إلى كابتن فريق العهد محمود زبيب، حيث تسلم هادي دكور جائزة هداف البطولة بعد إحرازه 18 هدفا، كما تسلم حارس التضامن صور كريم عرب جائزة افضل حارس مرمى في البطولة.