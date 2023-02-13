

الدوحة - فريد عبدالباقي



يتطلع فريق الدحيل إلى الحفاظ على صدارة الدوري القطري لكرة القدم عند مواجهة المرخية في الـ 4:45 مساء اليوم على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في افتتاح مباريات الجولة الـ14، والتي تشهد في نفس التوقيت مواجهة تجمع بين السيلية وأم صلال على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، وعلى نفس الملعب يلتقي الأهلي مع الريان في الـ 6:55 مساء.



وتختتم الجولة غدا بإقامة 3 مواجهات، حيث يلتقي العربي مع الشمال في الـ 4:45 مساء على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، وفي التوقيت نفسه يلتقي الوكرة مع قطر على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة والذي يحتضن لقاء القمة بين الغرافة والسد حامل لقب النسختين السابقتين من الدوري في الـ 6:55 مساء.



ويتصدر الدحيل ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسه النادي العربي صاحب الوصافة، ويدرك المدرب الأرجنتيني للدحيل هيرنان كريسبو أن الفوز يعني الاقتراب خطوة نحو استعادة لقب الدوري، لاسيما أن منافسه فريق المرخية منتش بفوزه الساحق على قطر 4-0 في الجولة الماضية، ولكنه يفتقد أهم أسلحته الهجومية بعد رحيل هداف خليجي 25 العراقي أيمن حسين الذي انتقل رسميا إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي مؤخرا.



ويبحث فريقا السيلية وأم صلال عن طوق النجاة للابتعاد عن شبح الهبوط، لاسيما أن السيلية يحتل المركز الـ 11 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن أم صلال صاحب المركز الأخير.



وكان أم صلال تلقى هزيمة أمام السد 0-2 في الجولة الماضية تحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب المغربي طلال القرقوري الذي تولى المهمة خلفا للقطري وسام رزق الذي انتقل لتدريب نادي الشمال خلفا للمغربي هشام زاهد.



في الوقت الذي يأمل نادي الريان الذي دعم صفوفه بالمغربي سفيان بوفال والتشيلي جيسون فارجاس إلى التقدم نحو المنطقة الآمنة، لاسيما أنه يحتل المركز العاشر برصيد 8 نقاط، وتضميد جراحه بعد الخسارة القاسية أمام العربي 0-3 في الجولة الماضية، في حين يبحث الأهلي عن تعويض خسارته الأخيرة أمام الدحيل 1-2 في الجولة وتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع.



هذا، وحصل المدرب الأرجنتيني للدحيل هيرنان كريسبو على جائزة أفضل مدرب خلال شهر يناير الماضي، في بطولة دوري نجوم QNB للموسم 2022-2023، وذلك وفقا للأرقام والإحصاءات الصادرة عن برنامج شركة STATS المزود الرسمي للإحصاءات، وخلال شهر يناير الماضي لعب الدحيل 4 جولات، حقق الفوز في جميعها ولم يخسر أو يتعادل.



كما أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن فوز المحترف العراقي لنادي قطر بشار رسن بجائزة أفضل لاعب خلال شهر يناير الماضي.



وشارك رسن مع فريقه خلال الشهر الماضي، في 3 مباريات بمجموع دقائق (272 دقيقة)، وأحرز هدفا واحدا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى العديد من الأرقام الأخرى التي تميز بها على مستوى اللعب وصناعة الفرص.