

القاهرة - سامي عبدالفتاح



وجه المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر، رسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد انتهاء مشاركة «المارد الأحمر» في مونديال الأندية، باحتلال المركز الرابع عقب الخسارة من فلامنغو البرازيلي 2-4.



وكتب كولر عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «شكرا لمشجعي الأهلي على الدعم الرائع في كأس العالم للأندية».



ويرى كولر أن الفريق ارتكب العديد من الأخطاء أمام فلامنغو والتي أدت إلى خسارة المباراة، مضيفا: «تأخرنا في النتيجة خلال الشوط الأول واستطعنا العودة وكنا نستحق التعادل في نهاية الشوط.. وفي الشوط الثاني ضغطنا بقوة وكان لنا فرصة بنسبة 1000% يجب أن تنتهي بهدف وتقتل المباراة لكنها ضاعت وبعدها اللقاء تغير تماما».



وأكمل: «الأخطاء في هذا المستوى صعب تعويضها، وعندما ترتكب هذه الأخطاء فهذا يعني ما تقدمه غير كاف للعب في هذا المستوى».



وتحدث كولر مع لاعبيه عن مشاركتهم الحالية في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدا أنه فخور بالأداء الذي قدموه خلال البطولة، وأن جميع لاعبي الفريق نجحوا في تنفيذ أفكاره في كأس العالم للأندية التي يظهر فيها المدرب السويسري للمرة الأولى، في حين يظهر فيها الأهلي للمرة الثامنة.



وشدد كولر للاعبي الأهلي على أن مشاركة الفريق في البطولة سيكون لها مكاسب كثيرة على الفريق في الفترة المقبلة، رغم أنها زادت من ضغط المباريات بالنسبة لهم، لكنها في الوقت نفسه ساهمت في رفع مستوى عدد كبير من اللاعبين، بجانب اندماج معظم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي في يناير مع الفريق.



وأوضح كولر للاعبي الأهلي أن الفريق استفاد من التواجد في هذا المحفل الكروي العالمي بمشاركة أبطال القارات، فالاحتكاك مع المدارس المختلفة ينعكس بشكل إيجابي على الفريق في مشاركاته المقبلة محليا وأفريقيا.



وكان الأهلي قد فقد الميدالية البرونزية، بعد مباراة متقلبة الأطوار حيث تقدم الفريق البرازيلي أولا بهدف ثم عاد الأهلي من بعيد وتقدم بهدفين مع إضاعته لركلة جزاء، وبينما كان يلعب بـ 10 لاعبين بعد طرد مدافعه خالد عبدالفتاح أتيحت له فرصة قتل المباراة بهدف ثالث بعد انفراد تام لمهاجمه محمد شريف الذي أضاع الكرة بغرابة ومن بعدها انقلب اللقاء رأسا على عقب ليحرز فلامنغو 3 أهداف متتالية وسط كم كبير من الأخطاء الفردية للاعبي الأهلي.



وبات الأهلي الأكثر تعرضا للخسارة في مونديال الأندية بنسخه المختلفة بتلقي الخسارة الـ 13، كما بات الأسوأ على المستوى الدفاعي باستقبال 34 هدفا، فيما بات حارس الفريق محمد الشناوي الأكثر استقبالا للأهداف بـ 10 أهداف.



إلى ذلك، أغلق الجهاز الفني للفريق، صفحة مونديال الأندية من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث بدأ كولر، رحلة استكشاف منافسه للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، بحثا عن أول ثلاث نقاط.