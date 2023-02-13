اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي سلوان والعيسوية في مدينة القدس المحتلة واعتقلت عدا من المقدسيين من منازلهم.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين مجددا واعتقلت الأسير المحرر جبريل الزبيدي، الذي أمضى أكثر من 11 عاما في المعتقلات الإسرائيلية.



واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها إثر هذا الاقتحام.



وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة المضايقات التي يقوم بها الاحتلال بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنفيذ عمليات واسعة ضد مدينة القدس والضفة الغربية بتوصية من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.



في غضون ذلك، تعهد نتنياهو برد أقوى على سلسلة الهجمات الفلسطينية في القدس والضفة الغربية المحتلة، مع تصاعد الضغط داخل حكومته اليمينية المتطرفة لاستخدام أساليب أكثر صرامة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومة نتنياهو، والذي خصص للتحضير لعمل انتقامي ضد الفلسطينيين.



من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إن شرطة الاحتلال بدأت في شن حملة كبيرة في القدس الشرقية تضمنت هدم منازل المهاجمين الفلسطينيين.



وأضاف بن غفير، في تصريحات للصحافيين قبيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، إنه مصمم على تنفيذ عملية في القدس الشرقية على غرار الحملة العسكرية واسعة النطاق التي شنتها إسرائيل في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الفلسطينية قبل 20 عاما.



ورفض عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين في مقابلات مع وسائل إعلامية إشارة بن غفير إلى العملية المعروفة باسم «الدرع الواقية» التي شهدت قتالا كبيرا في شوارع الضفة الغربية، ووصفوها بأنها مضللة.



وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق يعقوب عميدرور «يبدو أنها ملاحظة لا يدعمها فهم عميق لما يجب القيام به».