أظهرت النتائج الرسمية فوز وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودوليدس في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة في قبرص.



وبعد انتهاء عمليات الفرز، حصل كريستودوليدس على 51.9% من الأصوات، في حين حصل منافسه أندرياس مافرويانيس على 48.1%.



وكريستودوليدس (49 عاما) هو وزير الخارجية السابق، فيما كان منافسه الديبلوماسي مافرويانيس (66 عاما) كبير المفاوضين في محادثات السلام مع القبارصة الأتراك وممثلا دائما لقبرص لدى الأمم المتحدة.



ودعمت أحزاب الوسط ويمين الوسط كريستودوليدس فيما تلقى اليساري مافرويانيس دعم الحزب التقدمي للشعب العامل.



ويواجه الرئيس القبرصي الجديد مشكلات تتنوع من جمود في محادثات إعادة الوحدة مع القبارصة الأتراك في الجزيرة المنقسمة عرقيا، مرورا بنزاعات عمالية وسط تضخم خارج عن السيطرة، إلى انقسام جراء فضائح فساد وزيادة في الهجرة.



وتنعقد الانتخابات الرئاسية مرة كل خمسة أعوام.



كما سيواجه الرئيس الجديد ضغوطا لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والنزاعات العمالية والاقتصاد المتعثر وسط ركود عالمي.