قتل عشرة مدنيين في هجوم شنه تنظيم «داعش» على مجموعة من الباحثين عن الكمأة (الفقع) لبيعها وزيادة دخلهم في وسط سورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وذكر المرصد أن «التنظيم هاجم نحو 75 شخصا السبت بينما كانوا يعملون في جمع الكمأة في منطقة تدمر في ريف حمص الشرقي» ما أدى إلى مقتل «عشرة مدنيين بينهم امرأة، إضافة الى عنصر من قوات النظام» فيما لايزال الآخرون في عداد المفقودين.



وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها الهجوم. وقالت إن عناصر التنظيم هاجموا السكان «بأسلحة رشاشة»، مشيرة الى مقتل أربعة مدنيين، بينهم امرأة.



وجرح عشرة آخرون «إصابات بعضهم بليغة»، وفق «سانا».



ويستغل التنظيم، وفق المرصد، خروج سكان المناطق الريفية النائية في وسط سورية من أجل جمع الكمأة تمهيدا لبيعها والاستفادة من ريعها في ظل الازمة الاقتصادية، من أجل شن هجمات ضدهم.



وغالبا ما يواجه المدنيون خلال موسم جمع الكمأة خطرا آخر يتمثل بالألغام في مناطق صحراوية شاسعة.