

ليلى الشافعي



شاركت الهيئة العامة لشؤون القصّر، في حملة «الكويت بجانبكم» بهدف دعم جهود اغاثة متضرري زلزال سورية وتركيا وتخفيف آثاره المعنوية والمادية على المواطنين والمقيمين في المناطق المتضررة.



وأوضح مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد عبد اللطيف البرجس ان الهيئة ساهمت بمبلغ مليون دولار من حساب الاثلاث الخيرية التابعة لإدارة الهيئة تنفيذا لتوجيهات مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد.



وأشار البرجس الى أن الهيئة دائما ما تكون حاضرة وبقوة في دعم الحالات الإنسانية والاجتماعية وجهود الإغاثة الإنسانية مثلما سبق وقدمت الدعم خلال جائحة كورونا وغيرها من الازمات التي واجهت الدول العربية والإسلامية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومن بينها المساهمة في فزعة فلسطين لمساعدة الشعب الفلسطيني بالمواد الاغاثية والغذائية والمعيشية والايواء، وكذلك حملة فزعة باكستان لمساعدة متضرري الفيضانات بالمواد الاغاثية والغذائية والايواء وحفر الآبار.