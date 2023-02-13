

وجه عاملون في منظمات إنقاذ محلية ونشطاء ومدونون سوريون انتقادات لاذعة الى المجتمع الدولي على رأسهم الأمم المتحدة، أدانوا فيها تأخر الأمم المتحدة في الاستجابة لنداءات الاستغاثة الطارئة التي أطلقها الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» بعد الزلزال.

ونددوا بتأخر وصول المساعدات والإغاثات إلى شمال غرب سورية المنطقة الأكثر تأثرا بالزلزال، حيث دخلت أول قافلة بعد 5 أيام ولم تكن تحتوي على معدات إنقاذ التي كانوا يحتاجون اليها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

ونكس سوريون علم المنظمة الأممية على الأبنية التي دمرها الزلزال، قائلين إن الأمم المتحدة تركت آلاف السوريين يموتون من دون مساعدة. ونشر ناشطون على مواقع التواصل صورا لشعار المنظمة ملطخا بالدماء تحت وسم «هاشتاغ» عار عليكم.

ونشر ناشطون تسجيلات مصورة لأهالي المنطقة وعددا من المتطوعين ينفذون اعتصاما رمزيا فوق الأنقاض التي كتب عليها «نحنا متنا.. شكرا لخذلانكم». وقال أحد المتطوعين: «لم نعد نريد إخراج الأحياء لأنهم ماتوا بعد 6 أيام من الزلزال، ولكن نريد إخراج جثثهم حتى ندفنهم ونعلن انتهاء الانتشال ونعرف العدد الحقيقي للضحايا».

وكانت «الخوذ البيضاء» دعت في بيان لها إلى فتح تحقيق دولي حول تأخر وصول تلك المساعدات إلى الشمال السوري، معتبرة أن تأخر الأمم المتحدة في تقديم المساعدة «عار على جبينها».

وقال مدير «الدفاع المدني السوري»، رائد الصالح، خلال مؤتمر صحافي، إن الأمم المتحدة لم تقدم لنا أي نوع من المساعدة، مشددا على أنه تم تهميش شمال غربي سورية وتقليص المساعدات عنها والدفاع المدني تأثر بذلك.

وأضاف مدير «الخوذ البيضاء»: «سألت مسؤولا في الأمم المتحدة عن سبب تأخير المساعدات، فأجاب: «البيروقراطية سبب ذلك»، مشيرا إلى أنه «على الأمم المتحدة أن تعتذر للشعب السوري على تأخير المساعدات».

في المقابل، وفيما دخلت 3 قوافل للأمم المتحدة بعد 6 أيام من الزلزال قادمة من تركيا، برر متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عدم إيصال المساعدات الى مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري من مناطق سيطرة حكومة دمشق، بما قال انه مشاكل في الحصول على موافقة هيئة تحرير الشام.