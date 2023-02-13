استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان في مقر جمعية إنسان صباح اول من أمس معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون والطفولة م.مي البغلي ، والوفد المرافق له.



وبهذه المناسبة رحب رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان الشيخ الدكتور عثمان الخميس و أمين السر بجمعية إنسان الشيخ د.خالد شجاع العتيبي بالضيف والوفد المرافق له، شاكرين لهم جهودهم في المبذولة في وزارة الشؤون على تيسر العمل الخيري و دعمهم المستمر لجهود وأنشطة الجمعية

واطلعت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال الزيارة على عرض مرئي بعنوان " إنجاز _إنسان " والذي يروي بعض إنجازات جمعية إنسان منذ إنطلاقتها قبل 3 أعوام.

وبدوره أثنى أمين السر في جمعية إنسان الخيرية الشيخ د.خالد شجاع العتيبي على جهود وزارة الشؤون في دعم العمل الخيري والإنساني وهنأ الوزارة على نجاح حملة الكويت بجانبكم لدعم المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

ومن جهتها أثنت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية م.مي البغلي على جهود “جمعية إنسان ” الرائدة حول العالم ، والتي تمثل أنموذجًا للعمل الخيري متمنيتًا الخير والتوفيق للجمعية ولمجلس ادارتها وللعاملين فيها.