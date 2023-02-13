قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض ، إن المملكة العربية السعودية تُعد من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل، بما توفره من فرص غير مستغلة، وفرص استثمار فريدة، بحكم رصيدها الكبير من الإمكانات والفرص المتميزة للمستثمرين في مختلف قطاعات المملكة المزدهرة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف في كلمته أمام أعمال منتدى "استثمر في السعودية"، عن فخر الكويت قيادة وحكومةً وشعباً باحتضان المحطة الأولى لانطلاقة المنتدى الأولى، لما تعكسه هذه الرمزية الخاصة من تميّز للعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال: نشهد اليوم انعقاد هذا الحدث البارز على أرض دولة الكويت، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، وعرض أبرز الفرص الاستثمارية فيها والتي جميعها تأتي معززة بالتحوّلات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.



ولعل ما يزيد من جدوى الاستثمار في السعودية ليس الفرص الاستثنائية المطروحة، بل أيضاً التسهيلات التي تقدم للمستثمرين عند الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تطرحها المملكة، بما يوفّر للمستثمرين فرصاً هائلة لتنمية أعمالهم وتحقيق النجاح مستفيدين بالنمو الاستثنائي الحاصل في كافّة قطاعات أعمال السعودية الواعدة.



اليوم وبحضور مسؤولين سعوديين ورجال أعمال كويتيين على دراية كافية وأكثر من كافية بدربهم إلى المملكة المعتادين عليه مدفوعين بالعلاقة الاستثمارية التاريخية التي تربط البلدين تتزايد التوقعات بإمكانية تنامي فرص التعاون الاستثماري وزيادة حضور مجتمع الأعمال في السوق السعودي.



ولعل ما يغذي هذه الرؤية، توافر الفرص الاستثمارية الاستثنئاية في المملكة بمختلف القطاعات والتسهيلات الخاصة المقدمة من كافة الجهات بالمملكة إلى جانب تطلعات المستثمر الكويتي المعروف عنه دائماً تفوقه في اقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة، معززاً بقدراته المالية الواسعة، وخبراته النوعية بمختلف قطاعات الاستثمار، لا سيما المرشحة لتسجيل معدلات نمو ملموسة بالفترة المقبلة.



في نهاية كلمتي لا يسعني إلا تكرار الترحيب بالأشقاء من المملكة العربية السعودية شاكراً لهم مرة ثانية إقرار انطلاقة منتدى "استثمر في السعودية" من الكويت، مؤكداً حرص دولة الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وحكومة وشعب الكويت على التعاون الدائم مع المملكة ليس استثمارياً فحسب بل في مختلف فرص التعاون الممكنة بين البلدين.