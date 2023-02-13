أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش، أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية غدا الثلاثا وبعد غد الأربعاء، في ميدان الرماية البحري من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وقالت المديرية في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن الرماية ستنفذ بمسافة 5ر16 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد والتنزه إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.