بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين، مشيدا سموه بما حققه البلد في عهد جلالته الميمون من انجازات تنموية بارزة في مختلف المجالات.

مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد مما تتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.