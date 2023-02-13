واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين، حملة توزيع مساعداتها الإنسانية والإغاثية في الشمال السوري التي استفادت منها حوالي 1000 أسرة سورية في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب محافظات شمالي البلاد.

وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لوكالة الأنباءالكويتية (كونا) إن المساعدات تم توزيعها وفق الاحتياجات الإنسانية وبيانات المحتاجين بالتنسيق مع الداخل السوري لتصل المساعدات للمناطق الأكثر تضررا.

وأوضحت البرجس أن الأولوية هي توفير المأوى والتدفئة والمواد الإغاثية ومواد النظافة الشخصية والمياه النظيفة مشددة على أهمية تكاتف الجهود الإنسانية لإيصال المساعدات بشكل عاجل للمتضررين جراء الزلزال المدمر.

وبينت أن تلك المساعدات تأتي في إطار التزام الجمعية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي يعيش مأساة إنسانية وظروفا معيشية صعبة مؤكدة أن هذه المساعدات ما هي إلا نبض حي وإحساس صادق من دولة الكويت تجاه الإخوة السوريين.

وأعربت عن أملها بأن تساهم هذه المساعدات في تخفيف معاناتهم وسط الأجواء الشتوية القاسية مجددة تأكيدها استمرار الجمعية في تقديم المزيد من المساعدات خلال الأيام المقبلة.

ولفتت البرجس إلى أن دولة الكويت دأبت على تلبية نداءات الاستغاثة وإعانة المحتاجين والتحرك الميداني السريع تجاه الدول المنكوبة وتعد تلك الحملة تعبيرا عن الموقف الإنساني لأهل الكويت التي تعد من أوائل الدول التي تقدم مساعدات إنسانية للشعب التركي والسوري.

وثمنت جهود وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والقوة الجوية التابعة للجيش الكويتي وجميع مؤسسات الدولة التي سارعت لدعم الجهود لخدمة ومساعدة المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال سوريا.