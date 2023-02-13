دارين العلي

ترأست وزارة الداخلية حملة مشتركة واسعة على منطقة جليب الشيوخ بمشاركة فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والذي قام بتسجيل محضري ضبط واثبات حالة وقطع التيار عن عدد كبير من الكاراجات في المنطقة لتلاعبها بالمصهرات.

وقال نائب رئيس الفريق احمد الشمري، انه تم خلال الحملة رصد احدى العقارات التي تستخدم مصهرات لا تستخدم الا في محطات التحويل الثانوية ولا تستخدم في العقارات العادية نظرا لارتفاع طاقتها 400 امبير وهي طاقة مرتفعة جدا ومن الخطورة استخدامها في العقارات ما يعبر مخالفة صريحة وواضحة للقانون.