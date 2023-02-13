عدد أعضاء الجمعية الكويتيين تجاوز 20 ألفاً.. وعلى الحكومة تكويت القطاع النفطي كاملاً

وسط حضور لافت، زكت الجمعية العمومية العادية لجمعية المهندسين الكويتية الأحد، م. فيصل العتل رئيسا للجمعية لعامين مقبلين ، ولعضوية مجلس الإدارة تمت تزكية كلا من: م.محمد فهيد السبيعي وم.علي عبد الله الفيلكاوي ، م.فهد ارديني العتيبي، م.حسن محمد ملا علي ، م.حمود سالم الهدية، د.م. شروق حجي جاسر الجاسر، م.علي عباس عبد الرضا ، م. ناصر عيد فراج الرشيدي ، م. مبارك حمد مبارك القناعي وم. جلال عثمان شنيف الفضلي.

وقد تمت التزكية بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ومراقب الحسابات ، وذلك بعد انسحاب المرشحيَن م. ريم حمد السعيد وم. زواوي وائل الزوواي ، و اعتمدت الجمعية العمومية العادية تقريري مجلس الإدارة الإداري والمالي وحسابها الختامي عن العام 2022 ، وتم تخويل مجلس الإدارة لاختيار مراقب الحسابات للعام المقبل وتحديد مكافأته .

ووجه العتل للحضور الشكر على حضورهم ومشاركتهم بفعاليات الجمعية ، لافتا الى ارتفاع أعضاء الجمعية الكويتيين إلى أكثر من 20 ألف مهندس ومهندسة .

وأكد أن الجمعية ماضية في تنفيذ استراتيجية عملها وتطوير دور المهندس الكويتي في خطط التنمية واتاحة المزيد من فرص العمل المتوافقة والتخصصات الهندسية ، لافتا الى أن الجمعية تنتظر الموافقة على مبادرتها لتدريب وتأهيل أكثر من 200 مهندس كويتي من مختلف التخصصات للعمل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

وأشار العتل إلى أن اعتماد الحكومة ممثلة بوزارة التربية وديوان الخدمة لاتاحة المجال للمهندسين الكويتيين للعمل في تدريس المواد العلمية وسد العجز في توفر مدرسين لهذه المواد تجربة مميزة نأمل الاقتداء بها ودعمها من قبل المعنيين، مضيفا أن الاقبال والرغبة للعمل في القطاع النفطي فرصة على الحكومة اغتنامها من لتأهيل الكوادر الكويتية ومن ثم تكويت هذا القطاع الذي تعتمد عليه البلاد كليا.

وأثنى على جهود اللجان العاملة في الجمعية والتي قامت خلال العام الماضي بتظيم وعقد فعاليات وقدمت الدعم للراغبين في الانتاسب للجمعية من خريجي كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت وغيرها من الجامعات الخاصة في البلاد والمتبعثين الى الخارج لدراسة الهندسة حول العالم.