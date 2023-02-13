استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتهنئتهما لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا بالنجاح الذي حققته القمة العالمية للحكومات متمنين لها دوام الاستقرار ومزيدا من التقدم والازدهار.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة هذه القمة العالمية ذات الأهمية الكبيرة خاصة في ظل التحديات الاقليمية والدولية التي تتطلب تضافرا للجهود مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.