استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية م. خالد الفالح، والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية بالإنابة مازن سعد الناهض ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم سليمان الغنيمان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.