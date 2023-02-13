وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر بقيمة مليون دولار امريكي لمساعدة المتضررين السوريين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وأجزاء من الشمال السوري.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الاتفاقية تنص على توصيل المساعدات الإغاثية العاجلة للأشقاء في سوريا مبينا أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن المشاريع الإنسانية للجمعية واستمرارا للرسالة التنموية الكويتية في المجال الإنساني.

واضاف أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا في مجالات التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية لا سيما مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لما لها من إسهامات إنسانية في إغاثة المنكوبين في شتى بقاع العالم.

وذكر الساير أن الجمعية تعتز بشراكتها مع الجمعيات والمنظمات الانسانية الأخرى سعيا منهم لتوحيد الجهود في مجال العمل الإنساني وتحقيق التضامن في سبيل تقدم العون والإغاثة للفئات والمجتمعات المتضررة.

من جانبه أكد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي مامادو سو في تصريح مماثل ل(كونا) أهمية الاتفاقية في تلبية الحاجات الملحة للسوريين المتضريين من الزلزال والذين يعانون من أوضاع مأساوية.

وأوضح أن الاتفاقية ستسهم في التخفيف عن معاناة المتضررين اثر الزلزال المدمر في سوريا بالفترة الراهنة مشيدا بدور الهلال الأحمر الكويتي وشراكته التي من شأنها توفير مساعدات إنسانية حيوية لآلاف المتضريين.

وأعرب عن تطلعه إلى استمرار هذا التعاون لتقديم مساعدات إنسانية للمتضررين في داخل وخارج سوريا مشيرا الى توافق الرؤى بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الكويتي الى تعزيز هذه الشراكة في مجالات التعاون لتحقيق مزيد من التنسيق في مجال المسؤولية الإنسانية.