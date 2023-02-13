أعلن أمين سر الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد القطان، عن عقد اجتماع الجمعية العامة لجمعية المشروعات الصغيرة والانتخابات للدورة المقبلة، يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2023 الساعة 6 مساء بغرفة تجارة وصناعة الكويت (قاعة بحرة)، وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون على إقامة الجمعية العمومية والانتخابات، وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير.

وأكد القطان في بيان صحافي، ضرورة تحديث البيانات وتسديد الاشتراكات وتكملة النواقص من البيانات بالجمعية وتسلم أي اقتراحات لعرضها على الجمعية العمومية، على أن يكون التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالجمعية [email protected]، او التواصل على رقم الواتساب 50805827.