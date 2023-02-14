

القاهرة - سامي عبدالفتاح



أعلن المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر إغلاق ملف بطولة كأس العالم للأندية، التي عاد منها الأهلي بالمركز الرابع، بعد خسارته أمام فلامنغو البرازيلي 4-2، ويقود كولر تدريبات الفريق مجددا ابتداء من اليوم استعدادا للسفر الى الخرطوم غدا ومواجهة الهلال السوداني السبت المقبل ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ثم العودة من الخرطوم مباشرة الى أسوان لمواجهة الفريق الأسواني يوم الثلاثاء المقبل.



كما يغادر القاهرة غدا إلى الخرطوم أيضا فريق الزمالك لمواجهة فريق المريخ في الجولة الثانية لبطولة دوري الأبطال، وكان الزمالك قد خسر مباراة الجولة الأولى في ستاد القاهرة الجمعة الماضي 0-1 أمام شباب بلوزداد الجزائري.



وأفريقيا ايضا، تعادل فريق بيراميدز 2-2 مع ضيفه فريق الجيش الملكي المغربي (2-2) في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية. وفي المقابل، نجح فريق فيوتشر في العودة بنقطة بالتعادل 1-1 أمام مضيفه فريق أسكو كارا بطل توغو.



إلى ذلك، تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم عرضا لإقامة مباراة ودية لمنتخب مصر، أمام منتخب المكسيك في الولايات المتحدة الأميركية خلال فترة التوقف الدولي في يونيو المقبل، ومن المنتظر أن يعرض مجلس إدارة الاتحاد الأمر على الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لاستطلاع رأيه النهائي.



ويرتبط منتخب مصر بمباراتين أمام مالاوي، في مارس المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.



وفي سباق الدوري المصري، حقق فريق سيراميكا فوزا كبيرا على المصري بقيادة حسام حسن بنتيجة 3-0.