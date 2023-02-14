

هادي العنزي



استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل خدمات لاعبيه المدافع الدولي السوري عبدالله الشامي، وسالم الهاجري، بعد تغيبهما عن الفريق للاصابة، فيما تبقى مشاركة المهاجم التونسي يوسف بن سودة رهن الموافقة النهائية للجهاز الطبي، وذلك بعدما اجبرته اصابة الركبة على الخروج في الشوط الأول من مباراة فريقه أمام السالمية في الجولة الـ 13 لدوري زين للدرجة الممتازة.



ومن المتوقع أن يزج الجهاز الفني بعبدالله الشامي، وسالم الهاجري منذ بداية المواجهة التي تجمعه مع الكويت متصدر الترتيب مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 14 للدوري.



ويسعى «الأحمر» الى حجز مقعد ضمن الفرق الستة الأولى في صدارة الترتيب، ليتسنى له المنافسة على المراكز الأولى في المرحلة الأخيرة من المسابقة.