

الدوحة - فريد عبدالباقي



تختتم اليوم مباريات الجولة الـ 14 من الدوري القطري لكرة القدم، بإقامة 3 مواجهات، إذ يحل فريق الشمال ضيفا على العربي بملعب حمد الكبير في الـ 4:45 مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي الوكرة مع قطر على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، بينما تترقب الجماهير القطرية لقاء القمة الذي يجمع بين السد والغرافة في الـ 6:55 مساء على ملعب نادي الغرافة.



ويتطلع السد حامل اللقب للاقتراب نحو أندية المقدمة، لاسيما أنه يحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة، فيما يحتل الغرافة المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط.



في المقابل، يأمل فريق العربي مواصلة انتصاراته في الدوري وتعويض إخفاقه في كأس قطر بعد خسارته أمام السد 1-3، حيث يحتل العربي المركز الثاني برصيد 25 نقطة، منتشيا بفوزه الكبير في الجولة الماضية على الريان بهاتريك عمر السومة، وفي المقابل يدرك الشمال أن لقاء اليوم سيكون صعبا لاسيما أنه يفتقد جهود هدافه العراقي أيمن حسين المنتقل مؤخرا إلى الجزيرة الإماراتي، فيما ستكون مواجهة المرخية صاحب المركز التاسع برصيد 10 نقاط أمام العربي، الأولى لمدربه القطري الجديد وسام رزق الذي أنهى تعاقده مع أم صلال ليخلف المغربي هشام زاهد.



ويسعى الوكرة خلال مباراته أمام قطر إلى تقدم خطوة نحو المربع الذهبي حيث يحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة، إذ يأمل الفريق لغسل أحزانه بعد توديعه منافسات كأس قطر بالخسارة أمام الدحيل 1-2 في نصف النهائي، بجانب خسارته القاسية في الجولة الماضية بالدوري أمام الغرافة 0-4، بينما يحتل نادي قطر المركز الرابع برصيد 19 نقطة، وسيفتقد جهود لاعبه الكونغولي بين مالانغو للإصابة، ويدرك مدربه المغربي يوسف سفري أن الخسارة الثقيلة التي مني بها في الجولة السابقة أمام المرخية 0-4 باتت للنسيان، ويركز في الآونة الراهنة على استعادة الثقة وعدم التفريط بنقاط المواجهة.



ويتصدر الدحيل الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يحتل العربي الوصافة برصيد 25 نقطة، ثم السد ثالثا بـ 19 نقطة، متساويا مع قطر صاحب المركز الرابع، والغرافة الذي جاء خامسا بعدد النقاط نفسه.