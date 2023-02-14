

بيروت ـ بولين فاضل



صدر الحكم القضائي النهائي بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، د.فادي الهاشم، في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى، حيث قررت المحكمة منع المحاكمة عن الهاشم بما أسند اليه تبعا لوجود سبب التبرير المنصوص عنه في المادة 184 من قانون العقوبات.



وكان الشاب السوري قد قضى على يد فادي الهاشم بعدما أطلق النار عليه، حيث كشفت كاميرات المراقبة أن السوري دخل منزل فادي ونانسي في 5 يناير 2020 بهدف السرقة. ومما جاء في قرار المحكمة أن الوضع النفسي الذي وجد فيه فادي الهاشم وخوفه على بناته وزوجته وحصول المواجهة بينه وبين المعتدي على مسافة قريبة جدا من غرف نومهن والحالة العصبية التي وقع تحت تأثيرها كلها عوامل جعلته يطلق النار بشكل عشوائي.