القاهرة - ناهد إمام



أكد رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة م.شريف الشربيني، أنه تم طرح 4 محال تجارية بمساحات تتراوح من (32م2 إلى 95م2) بسوق المجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد الأحد الموافق 12 مارس المقبل.



بدوره، قال رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق م.علي سعد، إنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (9م2 إلى 28م2) بمنطقتي (سكن مصر - مشروع جنة)، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد الأحد الموافق 19 مارس المقبل.



من جانبه، أشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر م.عادل النجار، إلى أنه تم طرح 12 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح من (19م2 إلى 40م2) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأربعاء الموافق 8 مارس المقبل.



بدوره، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة م.طارق جمال الدين، أنه تم طرح 6 محال تجارية بمساحات تتراوح من (15م2 إلى 99م2) بمبنى السويقة ومبنى السوق التجارية الإداري بمنطقة «ابني بيتك» والسوق التجارية بموقع 1 لعمارات الإسكان الاجتماعي و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (30م2 إلى 60م2) بالسوق التجارية بمنطقة مركز خدمات ابني بيتك بالحي الثالث بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 5 مارس المقبل.



يأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتمت إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر والشروق والفيوم الجديدة، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.