بيروت - عامر زين الدين



استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من اللقاء، وأكد النائب أكرم شهيب باسم جنبلاط أن، «هدف الاجتماع أولا هو لشكر دولة الرئيس ميقاتي على الجهود التي بذلت من اجل عودة الطلاب الى المدارس، وإعطاء المعلمين حقوقهم في الموضوع التربوي، وقد أتى هذا الانجاز نتيجة الجولات واللقاءات التي عقدت سابقا والتي اوصلت هذا الملف الى بر الأمان. الأمل اليوم ان نتمكن مع النقابات والمعلمين ووزارة التربية والوزير بعودة الطلاب الذين يبلغ عددهم حوالي 360 ألفا الى المدارس بعدما قضوا فترة زمنية خارج نطاق دورهم ومدرستهم.



وقال: كل الجهود التي بذلت كانت نتيجة الإمكانيات المتوافرة، ومن المؤكد ان هناك حقا للمعلم لأنه اصبح إما مهاجرا أو مغبونا، ونحن مع المدرسة الرسمية ولكن لا يجوز ان يصبح هناك طبقية في لبنان حيث ان التعليم الخاص يسير بشكل طبيعي والتعليم الرسمي متوقف، ولكن فهمنا ان اغلب النقابات تسعى ان تعود ضمن الإمكانيات لإنهاء العام الدراسي، وما اقره مجلس الوزراء كان بأغلبه ما تمت المطالبة به من قبل النقابات والمعلمين وقد تم تحقيقه، ويبقى موضوع واحد هو متعلق بسعر الصرف والمصارف، وهذا الأمر لا إمكانية لتحقيقه لأنه مثل «احجار الدومينو».



وأمل أن «يكون هناك حوار للوصول الى رئيس وفاقي في اقرب وقت، وفي تعزيز المؤسسات الرسمية في مجلس الوزراء، فإذا ما تمت الدعوة الى جلسة تشريعية وهناك مواضيع تخدم الناس في قضاياهم وهمومهم فلن نغيب عن الواجب ولكن يكون لنا رأينا داخل الجلسات».