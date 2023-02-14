تتحمل هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أعباء تنسيق جهود البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات في حالات الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات وغيرها من حالات الطوارئ.



*التاريخ



كان زلزال عام 1999 الذي أودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص نقطة تحول في النهج التركي في التعامل مع الكوارث الطبيعية. وقالت الحكومة إنها تعطي الأولوية لإصلاح لوائح البناء وإدارة الكوارث.



وأُسست إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) عام 2009 كمركز لإدارة وتنسيق جهود التصدي لعواقب الكوارث.



وتعمل المنظمة كحلقة وصل رئيسية بين مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية لتنسيق جهود البحث والإنقاذ والمساعدة داخل تركيا وأيضا عمليات الإغاثة الدولية التي تشارك فيها تركيا.



وكانت إدارة الكوارث والطوارئ تتبع في بداية الأمر مكتب رئيس الوزراء عندما كان رجب طيب أردوغان يشغل المنصب حينذاك. ثم أصبحت تتبع وزارة الداخلية بعد أن انتقلت تركيا إلى نظام الرئاسة التنفيذية عام 2018 مع تولي أردوغان منصب رئيس الدولة.



وإدارة الكوارث والطوارئ مكلفة أيضا بتنسيق جهود جمع الأموال في أعقاب الكوارث الطبيعية.



وأنشأت المنظمة برنامجا لبحوث الزلازل استهدف تحسين حالة الاستعداد والتأهب وتقليص مخاطر الزلازل.



*الأفراد



جاء في تقرير لوزارة الداخلية أن إدارة الكوارث والطوارئ كانت لديها 7323 فردا في 81 مقاطعة تركية في عام 2022. ووصل عدد متطوعي الإدارة لأكثر من 600 ألف العام الماضي ارتفاعا من 51 ألفا في 2019.



ودربت «آفاد» 53750 متطوعا من أصل 250 ألف متطوع كانت تستهدفهم عام 2021. واستهدفت الإدارة العام الماضي تدريب 200 ألف متطوع وقلصت العدد إلى النصف، أي 100 ألف في 2023.



*الميزانية



تقلصت ميزانية آفاد لعام 2023 بنسبة الثلث لتبلغ 8.08 مليارات ليرة (429 مليون دولار) انخفاضا من 12.16 مليار ليرة عام 2022. وفي الوقت نفسه، تم تعزيز ميزانيات الهيئات التي تساعد في تنسيقها مثل الشرطة وخفر السواحل.



*العمليات



وجاء في تقرير آفاد أن الإدارة تصدت لنحو 5300 كارثة في عام 2022 بما في ذلك كارثة تتعلق بالتعدين في منطقة غرب البحر الأسود وحرائق غابات في الغرب وفيضانات وزلازل.



وكانت فرق آفاد التي تنسق الجهود مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى تمثل وحدات الاستجابة الرئيسية للتصدي لكارثة زلزال عام 2020 الذي ضرب مدينة إزمير على بحر إيجة وقتل أكثر من 100 شخص، بالإضافة إلى فيضانات مدمرة في منطقة شمال البحر الأسود في عام 2021.



وأنشأت آفاد فرق تنسيق ودربتها في الشرطة وأفراد الدرك والحراسة وفرق دعم المقاطعات لتعزيز قدرتها عند الحاجة للاستجابة للكوارث.



وجاء في بيانات لوزارة الداخلية أن آفاد قدمت مساعدات، خارج تركيا، بلغت 11.4 مليون دولار إلى 12 دولة العام الماضي. وفي سورية، نسقت آفاد جهود مساعدات إنسانية في مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة السورية والجيش التركي.



* الانتشار المتزايد



أصبحت آفاد أكثر انتشارا في السنوات القليلة الماضية ودشنت تطبيقات طوارئ يستطيع الأشخاص استخدامها للإبلاغ عن الحوادث ووضع خطط عمل لاحتمالات مختلفة.



وقال إدريس فارلي، المنسق الميداني لقسم المتطوعين في آفاد لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية التركية (تي.آر.تي)، إنه منذ زلزال الرابع من فبراير، تلقت الإدارة أكثر من 100 ألف طلب ولديها الآن أكثر من 700 ألف متطوع.



وأكد فارلي أن آفاد تنشر جميع المتطوعين حتى الذين لم يتلقوا التدريب الميداني بالشكل المتعارف عليه في كوارث كبيرة من المستوى الرابع مثل الزلزال الأخير.