

عبدالعزيز الفضلي



أقامت مدرسة الرديفة الابتدائية بنات والتابعة لمنطقة حولي التعليمية معرضا مدرسيا نظمه قسم الاجتماعيات بعنوان «الصناعات الوطنية والسواعد الشبابية» تحت رعاية مديرة الشؤون التعليمية دلال الناهض ومراقبة المرحلة الابتدائية زمزم الشمري والموجه الأول للاجتماعيات عادل الشراح.



وذكرت مدير الشؤون التعليمية دلال الناهض أن المعرض يهدف إلى تعزيز حب الوطن من خلال معرفة تاريخ الصناعات وتشجيع أبنائنا الطلبة على الابتكار ورسم أحلامهم برؤية جديدة مبنية على حب هذا الوطن.



وشمل المعرض أركانا لعرض اهم السلع والمنتجات الكويتية وطرح العديد من العروض الترويجية من قبل الشركات المشاركة التي تخدم المعلم والمتعلم وولي الأمر.



وتخلل حفل افتتاح المعرض عرض بانورما مقدم من طالبات يعرض الصناعات الحديثة والقديمة اليدوية ورقصة شعبية من إعداد طالبات مدرسة الرديفة بالإضافة إلى كلمة ألقتها المهندسة الكويتية وأول عربية سفيرة للشبكة العالمية للمخترعات والبحث العلمي جنان الشهاب والتي شجعت بدورها الطالبات للإبداع والابتكار للوصول للعالمية ونشر العلم والثقافة. وفي الختام تم تكريم الشركات المشاركة في المعرض والمعلمات على جهودهم المبذولة في انجاح هذا المعرض.