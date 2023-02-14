الجسار: المعرض يهدف إلى إظهار الثقافة الفلسطينية من خلال الفن والأعمال اليدوية

حنان عبدالمعبود



نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع السفارة الفلسطينية في الكويت والجمعية الثقافية النسائية معرض مركز التراث الفلسطيني، ضمن برنامج الأسبوع الثقافي في الكويت والذي افتتح بمقر الجمعية الثقافية بحضور ديبلوماسي حاشد.



وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف، الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف د. محمد الجسار إن الافتتاح المعرض يهدف الى اظهار الثقافة الفلسطينية من خلال الفن والأعمال اليدوية للكثير من اللاجئين بالمخيمات والمهارات التي تكونت عبر مئات السنين عند الشعب الفلسطيني.



وعن انطباعه عن المعرض قال إنه يختصر القضية الفلسطينية عن طريق الفن والمهارات اليدوية حيث ان الكثير من الأعمال المعروضة بالمعرض تشكل مرآة لمعاناة الشعب الفلسطيني، ومرآة أيضا للتاريخ العميق للشعب الفلسطيني ولفلسطين العزيزة عبر آلاف السنين.



فعاليات متعددة



بدوره، أعرب السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب عن سعادته بانطلاق الأسبوع الثقافي الذي يأتي مواكبا لمشاركة الكويت في احتفالاتها بالأعياد الوطنية، مهئنا بهذه المناسبة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحكومة وشعب الكويت بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.



وقال إن الأسبوع الثقافي الفلسطيني سيتضمن معرضا للفنانين التشكيليين الفلسطينيين بمركز الفن المعاصر، بالاضافة إلى حفل عزف على البيانو بالمكتبة الوطنية لصغار الفلسطينيين يوم الأربعاء تحت عنوان «في حب فلسطين»، بالإضافة الى محاضرة يوم الخميس يقدمها الباحث طارق البكري تحت عنوان «كنا هنا»، يتحدث خلالها عن حياة العائلات الفلسطينية في فلسطين التاريخية.



وأعرب طهبوب عن سعادته بإقبال وحضور عدد كبير من السفراء للمعرض، مقدما الشكر لهم على الحضور والدعم الذي يدل على قوة حضور القضية الفلسطينية في الأوساط الديبلوماسية في الكويت وتعكس مواقف عدد كبير من الدول تجاه القضية الفلسطينية وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني ووقوفهم نوعا ما الى جانبهم في التعبير عن حب فلسطين وايمانهم بالقضية الفلسطينية وعدالتها.



الفلسطيني صامد وحي



وعن الوضع في فلسطين، قال «الشعب الفلسطيني صامد وحي وسيبقى في أرضه وسيحمي مقدساته، وكلنا تابع مؤتمر القدس 2023 الذي عقد في القاهرة والحضور العربي الرائع الذي يدل على وقوف العرب الى جانب قضيتهم، مشيدا بوقفة الشعب الكويتي المشرفة التي يفتخر ويعتز بها جميع الفلسطينيين، مؤكدا «نحن باقون حتى زوال المحتل واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».



وعن برنامج «زيارة السجين وليس تطبيعا مع السجان» قال ان الرئيس محمود عباس أعلنها وطالب جميع العرب والمسلمين بشد الرحال الى المسجد الأقصى لـ«زيارة السجين وليس تطبيعا مع السجان»، وهذا الشعار بان الذهاب الى فلسطين تطبيع يجب أن يسقط، لأن الذهاب الى فلسطين واجب على كل عربي ومسلم.



مشاركة لبنانية



بدوره، قال القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالكويت أحمد عرفة: دائما ما كان الفلسطينيون يفاجئون العالم بالإيجابية والروح العالية، روح الصمود وعدم الاستسلام بحيث تبقى قضية فلسطين مركزية في قلوبهم وقلوب العرب، وهذا المعرض هو تعبير عن تاريخ فلسطين والفلسطينيين، والمنتجات الموجودة تعكس واقع المجتمع الأصيل وعروبته وانتمائه للمنطقة العربية.