تنظم وزارة الصحة مؤتمر الأشعة التشخيصية يوم الخميس المقبل تحت شعار «أحدث التطورات في مجال الأشعة التشخيصية وعلاج الأورام والطب النووي» تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي ويستمر 3 أيام.



وقالت رئيسة مجلس أقسام الأشعة في الوزارة د.بثينة الكندري في تصريح صحافي إن المؤتمر يأتي بالتعاون مع نخبة من الأساتذة والاستشاريين في مجال الأشعة التشخيصية والعلاج الإشعاعي للأورام والطب النووي من مختلف الدول ذات الباع الطويل في هذه المجالات إلى جانب محاضرين من الأطباء في وزارة الصحة الكويتية.



وأوضحت الكندري أن المؤتمر سيقدم برنامجا علميا مميزا يتضمن محاضرات وحلقات نقاشية عديدة عن أحدث الأبحاث والمستجدات في مجالات الأشعة المختلفة والعلاج الإشعاعي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات ورفع كفاءة الكوادر العاملة في وزارة الصحة.