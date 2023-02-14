وجّه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بشأن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، نص على ما يلي: تأسست جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في عام 2022، وتعد أحد معالم الكويت التعليمية، فهي أولى الجامعات الخاصة فيها وحاصلة على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي من مجلس الجامعات الخاصة بالإضافة إلى عضويتها الشرفية في AACSB أعلى جهة اعتماد دولية لكليات إدارة الأعمال، وتعمل كلية إدارة الأعمال في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا على تأهيل الطلبة الطامحين للانخراط في سوق العمل ضمن الوظائف القيادية والإدارية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: انتشرت صورة لنائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وضعها في حالة تطبيق الواتساب والسيجار في فمه بطريقة لا تليق بتربوي في مؤسسة تربوية، هل أجرت الجامعة تحقيقا معه في ذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى موافاتي بنتائج التحقيق. وهل زادت الجامعة الرسوم على الطلبة المبتعثين منها أو على حسابهم الخاص في السنوات الخمس الأخيرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما مبرر ذلك؟